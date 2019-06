Cina-Corea del Nord: Xi sostiene linea Pyongyang prima della visita ufficiale (2)

- Il presidente cinese, Xi Jinping, effettuerà la sua prima visita ufficiale in assoluto nella Corea del Nord questa settimana, pochi giorni prima del summit del G-20 in programma ad Osaka, in Giappone, il 28 e 29 giugno prossimo. Lo hanno riferito i media di stato cinesi e nordcoreani, secondo cui la visita inizierà giovedì, 20 giugno, e si concluderà il giorno successivo. La visita sarà la prima di un leader cinese alla Corea del Nord dal 2005: Pechino ha infatti sospeso le visite di alto livello nella Corea del Nord dopo che Pyongyang ha effettuato il suo primo test nucleare, nel 2006. Xi e il leader nordcoreano, Kim Jong-un, si sono comunque già incontrati in quattro occasioni al di fuori della Corea del Nord, a partire da marzo 2018. Al centro dei colloqui di questa settimana tra i due leader ci sarà il tema della denuclearizzazione della Penisola coreana. Pyongyang continua a chiedere un approccio graduale alla denuclearizzazione, mentre gli Stati Uniti non intendono cedere a concessioni sino a denuclearizzazione avvenuta; la visita del presidente cinese a Pyongyang costituirà un importante segnale di sostegno diplomatico al regime nordcoreano. (segue) (Cip)