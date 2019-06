Cina-Corea del Nord: Xi sostiene linea Pyongyang prima della visita ufficiale (3)

- Le Forze armate della Corea del Nord avrebbero riferito ai loro ufficiali che il leader di quel paese. Kim Jong-un, non ha alcuna intenzione di rinunciare all’arsenale nucleare, e intende anzi consolidare lo status del paese come potenza atomica. Lo ha riferito all’agenzia di stampa “Kyodo” una fonte a conoscenza degli affari nordcoreani, secondo cui tale comunicazione agli ufficiali risale alla fine dello scorso anno. La fonte ha rivelato i contenuti di un documento destinato agli alti ufficiali dell’Armata del popolo coreana, che avrebbe ottenuto da personale militare in Corea del Nord e di cui “Kyodo” non ha potuto confermare l’autenticità. Secondo la fonte, il documento interno è stato realizzato lo scorso novembre dall’editore del Partito dei lavoratori nordcoreano, prima del secondo summit tra Kim e il presidente Usa Donald Trump, lo scorso febbraio ad Hanoi. (segue) (Cip)