Cina-Corea del Nord: Xi sostiene linea Pyongyang prima della visita ufficiale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha dichiarato ieri che la lettera inviata nei giorni scorsi dal leader nordcoreano Kim Jong-un al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, include “una parte molto interessante che il presidente Trump non ha divulgato”. Moon lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa a Oslo, con il primo ministro norvegese Erna Solberg. Le paroledel presidente sudcoreano paiono smentire le indiscrezioni diffuse dalla stampa Usa, secondo cui la missiva contiene gli auguri di compleanno di Kim al presidente Usa, ma nulla di concreto in merito ai negoziati per la denuclearizzazione del Nord. Moon ha aggiunto ieri di essere pronto a incontrare per la quarta volta il leader della Corea del Nord in qualunque momento e senza precondizioni, per portare avanti il processo di distensione e rilancio della cooperazione inter-coreana. (segue) (Cip)