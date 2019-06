Myanmar-Thailandia: Suu Kyi a Bangkok per summit Asean

- Il consigliere di Stato del Myanmar, Aung San Suu Kyi, si recherà a Bangkok, in Thailandia, questo fine settimana, per partecipare al summit dell’Associazione delle nazioni del Sud-est Asiatico (Asean), dove la crisi dei rifugiati musulmani rohingya figurerà quasi certamente tra i principali argomenti di discussione. I media di Stato birmani hanno riferito ieri che Suu-Kyi parteciperà al summit su invito del primo ministro Prayuth Chan-ocha, che ospita l’evento di due giorni nella veste di presidente di turno dell’organizzazione regionale. Stando alla bozza della dichiarazione della presidenza Asean, che verrà pubblicata al termine del summit, i leader dell’organizzazione riaffermeranno la volontà di agevolare il ritorno sicuro, ordinato e dignitoso dei rifugiati rohingya fuggiti in Bangladesh per scampare alle violenze nello Stato birmano di Rakhine, nella seconda metà del 2017. (segue) (Fim)