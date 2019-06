Myanmar-Thailandia: Suu Kyi a Bangkok per summit Asean (5)

- Il presidente dell’Indonesia, Win Myint, ha concesso a sorpresa la grazia a Wa Lone e Kyaw Soe Oo, i due inviati di “Reuters” arrestati nel dicembre 2017 mentre indagavano sull’uccisione di 10 civili rohingya da parte delle forze di sicurezza birmane. I due giornalisti sono stati scarcerati il 7 maggio scorso, nell’ambito di un’amnistia presidenziale che ha interessato in tutto 6.520 prigionieri delle carceri del paese. I due giornalisti hanno trascorso in tutto 511 giorni agli arresti. Il mese scorso, la Corte Suprema del Myanmar aveva respinto in via definitiva l’appello presentato dai legali dei due giornalisti , condannati a sette anni di reclusione per le loro indagini sulle violenze delle forze di sicurezza contro i musulmani rohingya nello Stato birmano di Rakhine. Nei mesi scorsi i due giornalisti sono stati insigniti assieme a colleghi della stessa professione del premio Pulitzer per il giornalismo internazionale. (segue) (Fim)