Myanmar-Thailandia: Suu Kyi a Bangkok per summit Asean (9)

- I margini di esercizio della libertà di espressione e informazione a Myanmar vengono erosi “di giorno in giorno”, secondo un nuovo rapporto della ong Human Rights Watch (Hrw) pubblicato lo scorso febbraio. Il rapporto torna a citare i giornalisti Kyaw Soe Oo e Wa Lone, arrestati per le loro indagini sulla crisi dei musulmani rohingya: secondo Hrw, l’arresto dei due giornalisti “dimostra la volontà delle Forze armate di punire i reporter colpevoli di cercare informazioni che l’apparato militare vorrebbe rimanessero nascoste”. Il rapporto esamina l’evoluzione delle minacce ai danni di giornalisti e attivisti dall’ascesa al potere della Lega nazionale per la democrazia (Nld) di Aung San Suu Kyi, nel 2016. (Fim)