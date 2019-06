Giappone: record spesa aziende nell’anno fiscale 2018

- Le aziende giapponesi, note per la loro tendenza ad accumulare capitale, hanno portato i loro livelli di spesa a livelli record nel corso dell’anno fiscale conclusosi lo scorso marzo, scommettendo sulla crescita a dispetto del rallentamento dell’economia cinese e delle turbolenze dell’economia globale. Il quotidiano “Nikkei” ha esaminato i flussi di cassa, gli asset, le passività e altri dati di 3.600 aziende non finanziarie giapponesi: il flusso di cassa aggregato relativo alle attività di investimento – che includono acquisti e vendite di attività, stabilimenti e macchinari – è cresciuto del 3 per cento su base annua a 51.600 miliardi di yen (475 miliardi di dollari) nell’arco degli ultimi cinque anni. Di pari passo con la crescente attenzione degli investitori giapponesi per la corporate governance, le aziende hanno subito crescenti pressioni a “intensificare gli investimenti e i dividendi per gli azionisti, anziché accumulare passivamente capitale in maniera inefficace”, ha commentato Takashi Miwa, capo economista per il Giappone presso Nomura Securities. (segue) (Git)