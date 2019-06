Argentina: inflazione, prezzi del paniere di base al +2,9 per cento a maggio (2)

- Negli ultimi dodici mesi il Pb ha subito un incremento del 61,1 per cento mentre dall'inizio dell'anno l'aumento registrato è del 19 per cento. Parallelamente il Pab registra un incremento del 61,7 per cento sui dodici mesi e del 18,5 per cento dall'inizio dell'anno. Entrambi questi dati superano anche il livello di inflazione annuale, che sui dodici mesi da maggio a maggio ha registrato un +57,3 per cento. Il paniere alimentare di base è composto in argentina dal totale dei prodotti alimentari che riuniscono i requisiti minimi di calorie per un maschio adulto, mentre il paniere di base riunisce gli stessi prodotti più il costo dei servizi (acqua, luce, gas) e dei trasporti. (segue) (Abu)