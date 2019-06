Brasile: scandalo intercettazioni, Senato convoca procuratore Dallagnol per chiarire rapporti con Moro

- La commissione per la Costituzione e giustizia del Senato brasiliano (Ccj) ha approvato oggi, 18 giugno, una richiesta di convocazione per il procuratore federale Deltana Dallagnol perché fornisca in aula chiarimenti sullo suo rapporto e sullo scambio di messaggi con l'allora giudice e attuale ministro della Giustizia, Sergio Moro, nell'ambito delle indagini sull'operazione Lava Jato. La richiesta arriva dopo la pubblicazione dell'inchiesta del giornale "The Intercept", costruita su un "importante volume" di conversazioni private, nella quale è emerso che i magistrati del pool anti-corruzione "Lava Jato", in contatto con l'ex giudice Sergio Moro, avrebbero lavorato per costruire prove da usare nel processo contro l'allora presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva e per ostacolare la campagna elettorale presidenziale del 2018 del candidato del Partito dei lavoratori, Fernando Haddad. La data dell'audizione non è stata ancora fissata. Domani, 19 giugno sarà ascoltato in aula il ministro Sergio Moro, che si è offerto spontaneamente di comparire in parlamento per chiarire la sua posizione. Il ministro avrà 30 minuti per una presentazione iniziale con diritto di risposta e controreplica dei parlamentari. (segue) (Brb)