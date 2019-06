Usa: Trump ordina a Hope Hicks di non rispondere a domande su lavoro alla Casa Bianca

- La Casa Bianca ha affermato il privilegio esecutivo su qualsiasi testimonianza di Hope Hicks, ex direttore della comunicazione, riguardante il suo incarico nell'amministrazione Trump, durante l'apparizione di oggi, 19 giugno, alla commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti Usa. In risposta a un mandato di comparizione, l'ex funzionario della Casa Bianca ha accettato di rispondere alle domande in un'audizione a porte chiuse sull'indagine dell'ex procuratore speciale Robert Mueller sull'ingerenza russa nelle elezioni del 2016 e la possibile ostruzione del presidente Trump e dei suoi associati. Il consigliere della Casa Bianca, Pat Cipollone, ha scritto in una lettera al presidente della commissione Giustizia, Jerry Nadler, che Hicks è "assolutamente immune dall'essere costretta a testimoniare" sul periodo durante il quale ricopriva la carica di consigliere senior del presidente e che Trump non l'ha diretta per rispondere a domande relative a quel periodo. Cipollone ha anche detto che alcune domande sul lavoro di Hicks durante il periodo di transizione, ovvero dopo le elezioni del 2016, potrebbero essere soggette a privilegi esecutivi. (Was)