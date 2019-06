Brasile: appello di Bolsonaro ai parlamentari, "approvate il decreto sul porto d'armi"

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha fatto appello al parlamento perché il decreto che facilita il porto d'armi da lui firmato lo scorso 8 maggio non venga bocciato alla Camera dei deputati. "Voglio fare un appello ai deputati e ai senatori, i nostri eterni alleati. La sicurezza soprattutto nei campi è una cosa molto importante, e abbiamo previsto nel decreto che si possano detenere armi da fuoco all'interno del perimetro delle proprietà rurali. Non lasciate che questi due decreti muoiano alla Camera o al Senato. Le nostre vite sono molto importanti", ha detto il presidente nel corso del suo intervento alla cerimonia di lancio del Piano safra 2019/2020 davanti a una platea di parlamentari e rappresentanti del settore agricolo. In precedenza, in un'intervista con i giornalisti, Bolsonaro aveva sottolineato che il decreto armi soddisfa i desideri della popolazione. (segue) (Brb)