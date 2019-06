Brasile: appello di Bolsonaro ai parlamentari, "approvate il decreto sul porto d'armi" (2)

- Il capo di Stato ha anche affermato di non poter far nulla nel caso in cui anche la Camera decida per la sospensione del decreto. Lo scorso 12 giugno infatti la commissione Costituzione e Giustizia del Senato brasiliano (Ccj) ha approvato sette decreti legislativi presentati da diversi gruppi parlamentari, tutti con l'obiettivo dell'annullamento del decreto presidenziale che ha reso più flessibile l'ottenimento del porto d'armi. Il decreto, firmato dal presidente Jair Bolsonaro lo scorso 7 maggio, modifica la disciplina sul porto d'armi fissata con lo statuto del disarmo del 2004. Un testo secondo cui per ottenere il permesso a portare con sé un'arma da fuoco era necessario dimostrare "l'effettiva necessità legata all'esercizio di una particolare attività professionale che generasse il rischio e la manaccia per l'incolumità fisica". (segue) (Brb)