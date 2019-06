Aerospazio: Boeing trova primo acquirente di 737 Max dopo fermo degli aerei

- La principale compagnia aerospaziale statunitense Boeing ha ottenuto un importante risultato al Salone di Parigi dove l'International Airlines Group (Iag) ha annunciato l'intenzione di acquistare 200 Boeing 737 Max. Iag, proprietaria di Aer Lingus, British Airways, Iberia e altri vettori europei, lo ha annunciato in una lettera di intenti. Gli aerei Boeing 737 Max sono stati sospesi dal volo da metà marzo sulla scia di due incidenti mortali, in Etiopia e Indonesia. Non è ancora chiaro quando l'ultimo modello della Boeing tornerà in servizio. "Guardando al futuro, riconosciamo che si tratta di un grande velivolo", ha dichiarato Willie Walsh, amministratore delegato di Iag. Walsh ha detto che ha testato il sistema di controllo di volo originale e quello aggiornato: "È stato un esercizio molto utile. Mi ha dato fiducia sia nell'aereo sia nei cambiamenti" proposti da Boeing, ha detto. L'accordo è il più grande atto di fiducia dalla messa a terra del modello, più di tre mesi fa. (Was)