Argentina: inflazione, prezzi del paniere di base al +2,9 per cento a maggio (4)

- La questione dell'inflazione continua ad essere un problema di difficile soluzione non solo per le autorità argentine. Lo stesso direttore del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, aveva ammesso la scorsa settimana che, al momento dei primi negoziati con il governo argentino per un programma di assistenza finanziaria di tipo "stand by" (Sba), la situazione dell'economia argentina era stata "sottovalutata". In particolare rispetto al problema dell'inflazione il direttore dell'organismo multilaterale ha dichiarato che "invece di stabilizzarsi e diminuire gradualmente come avevamo previsto si è mostrata molto più resistente di quello che avevamo pensato". Lagarde ha dichiarato quindi che il paese si trova in "una situazione economica incredibilmente complicata che credo che molti attori, incluso noi, abbiamo leggermente sottovalutato al momento di cercare di mettere in piedi un programma con le autorità argentine". (segue) (Abu)