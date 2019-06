Usa: capo Ice conferma obiettivo Trump di rimuovere immigrati senza documenti (2)

- "Chiaramente, non abbiamo le risorse per espellere 11 milioni di persone in un breve periodo di tempo - ha detto -. Ma abbiamo rimosso e continuiamo a rimuovere persone ogni anno. E continueremo a farlo". Morgan ha detto che l'agenzia non tornerà alla pratica passata di evitare il perseguimento di stranieri non criminali, anche se continuerà a dare la priorità ai criminali. Trump, lunedì, aveva annunciato che l'Ice avrebbe iniziato una deportazione di massa di "milioni" di immigrati che vivono illegalmente negli Stati Uniti. "La prossima settimana l'Ice inizierà il processo di rimozione dei milioni di stranieri clandestini che si sono illegalmente trovati negli Stati Uniti", aveva detto ieri, 17 giugno, il presidente. "Saranno rimossi velocemente non appena entrano." L'ex capo della pattuglia di frontiera Mark Morgan, in un'intervista all'inizio di questo mese, aveva accennato al giro di vite che l'amministrazione Trump era pronta ad avviare. (Was)