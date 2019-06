Usa: senatori bipartisan chiedono a Trump chiarimenti su dispiegamento militari in Medio Oriente

- Un gruppo di senatori bipartisan ha invitato il presidente Usa, Donald Trump, a spiegare la sua decisione di schierare circa mille nuove truppe in Medio Oriente, sottolineando che il Congresso non ha autorizzato alcuna azione militare contro l'Iran. Il senatore democratico Tim Kaine e il repubblicano Mike Lee, hanno presentato la lettera, firmata anche dai democratici Jeff Merkley e Chris Murphy, l'indipendente Bernie Sanders e il repubblicano Rand Paul, nella quale si dicono "preoccupati" che l'intensificarsi delle tensioni tra Stati Uniti e Iran possa portare ad un conflitto militare. "Rimaniamo preoccupati dal fatto che azioni sempre più ambiziose da entrambe le parti porteranno a un conflitto non necessario. Dato questo crescente rischio, vogliamo ribadire che, a questa data, il Congresso non ha autorizzato la guerra con l'Iran e nessuna autorità statutaria attuale consente agli Stati Uniti di condurre le ostilità contro il governo dell'Iran ", hanno scritto i senatori. (segue) (Was)