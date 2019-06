Brasile: appello di Bolsonaro ai parlamentari, "approvate il decreto sul porto d'armi" (3)

- Il nuovo decreto riconosce la "necessità" del porto d'armi direttamente a una nutrita serie di categorie professionali, mantenendo per il portatore requisiti personali tra cui la capacità tecnica e l'integrità psicologica. Il provvedimento introduce altri elementi come quello che concede ai proprietari terrieri il permesso di usare le armi in tutto il perimetro del possedimento, aumenta il limite di acquisto di munizioni da 50 a 1000 all'anno e apre il paese alla concorrenza. In Brasile vigeva il blocco delle importazioni delle armi degli stessi modelli prodotti dalla brasiliana Taurus, in modo da tutelare la produzione. Da oggi il blocco è stato eliminato. Inoltre, secondo quanto ha riferito il ministro della Casa Civile, Onyx Lorenzoni, il possesso di un'arma sarà collegato alla persona, non all'arma. Quindi i cittadini non avranno bisogno di ottenere una licenza per ogni arma, ma solo quella individuale. (segue) (Brb)