Brasile: appello di Bolsonaro ai parlamentari, "approvate il decreto sul porto d'armi" (5)

- Uno dei punti messi in discussione nell'istanza è l'aumento del numero di armi che possono essere utilizzate e il fatto che non si debba più dimostrare l'effettiva necessità di avere un'arma. Un'altra sezione criticata è quella che autorizza la pratica del tiro sportivo da parte di bambini e adolescenti senza una decisione giudiziaria, ma con la semplice autorizzazione dei genitori. Per i pubblici ministeri si tratta di una "battuta d'arresto rispetto alla protezione generalmente conferita dalla Costituzione della Repubblica e dallo statuto del bambino e dell'adolescente". (segue) (Brb)