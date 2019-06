Usa: sondaggio presidenziali 2020, in Florida candidati democratici davanti a Trump

- In vista delle presidenziali Usa del 2020, gli elettori della Florida sceglierebbero i primi sei candidati democratici piuttosto che dare al presidente Donald Trump un secondo mandato: lo ha rivelato oggi, 18 giugno, un sondaggio della Quinnipiac University. "Uno sguardo iniziale alla gara presidenziale del 2020 in Florida, vede l'ex vicepresidente Joseph Biden battere il presidente Donald Trump 50 a 41 per cento", si legge in un comunicato stampa che riassume il sondaggio. "Il senatore del Vermont Bernie Sanders conduce sul presidente Trump 48 a 42 per cento". Anche la senatrice del Massachusetts, Elizabeth Warren batte Trump, con il 47 a 43 per cento del consenso. L'inquilino della Casa Bianca avrebbe perso, anche se con tale poco margine che Quinnipiac considera più come un pareggio, contro la senatrice Kamala Harris, l'ex membro del Congresso Beto O'Rourke e il sindaco di South Ben, nell'Indiana, Pete Buttigieg. Oggi intanto Trump aprirà ufficialmente la sua campagna per la rielezione del 2020 durante una manifestazione in serata a Orlando, in Florida (Was)