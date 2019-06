Usa-Ue: Trump critica capo Bce Draghi su potenziali misure di stimolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato oggi, 18 giugno, il presidente della Banca centrale europea (Bce) Mario Draghi per aver preso in considerazione ulteriori misure di stimolo qualora la situazione economica in Europa non migliorasse. "Mario Draghi ha appena annunciato che potrebbero esserci altri stimoli, facendo immediatamente calare l'euro contro il dollaro, e rendendo ingiustamente più facile per loro (l'Europa) competere con gli Stati Uniti. Sono anni che lo stanno facendo, insieme alla Cina e ad altri", ha detto Trump in una dichiarazione pubblicata sul suo profilo Twitter. Il presidente ha aggiunto in un tweet separato che il mercato europeo è aumentato dopo il commento di Draghi. (segue) (Was)