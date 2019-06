Brasile: Boeing-Embraer aumenterà investimenti per sviluppo carburanti bio-sostenibili per aerei

- L'industria aeronautica Boeing-Embraer ha annunciato che investirà un milione di dollari per lo sviluppo di carburanti bio-sostenibili per aerei. Si tratta del secondo stanziamento simile dopo quello disposto lo scorso anno. Il nuovo investimento si concentrerà su progetti che massimizzino i benefici sociali, economici e ambientali per le comunità locali coinvolte nella produzione di materie prime necessarie per la produzione di questo tipo di carburante, ha spiegato la società statunitense nel corso del salone aeronautico Paris Air Show, in svolgimento a Le Bourget, in Francia. (segue) (Brb)