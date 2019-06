Brasile: Boeing-Embraer aumenterà investimenti per sviluppo carburanti bio-sostenibili per aerei (2)

- "Il Brasile è una potenza in campo di biocombustibili e crediamo che questa posizione di leadership debba tradursi in benefici per i piccoli agricoltori e le comunità impegnate nella produzione di fornitura di varie materie prime necessarie per la produzione di biocarburanti", ha detto il presidente del settore operazioni di Boing/Embraer, Marc Allen. Boeing collaborerà con il Wwf per identificare le piccole comunità agricole in Brasile che hanno il maggior potenziale per la fornitura di biomassa per la produzione di carburante sostenibile per l'aviazione. I produttori riceveranno una certificazione basata su indicatori di sostenibilità che porteranno benefici sociali come la generazione di reddito, condizioni di lavoro e la sicurezza alimentare. (Brb)