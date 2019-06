Canada: premier Trudeau approva progetto espansione gasdotto Trans Mountain

- Il primo ministro canadese Justin Trudeau e il suo governo hanno approvato il progetto di espansione del gasdotto Trans Mountain, opera strategica per il trasporto di quasi un milione di barili di petrolio da Edmonton, nella provincia occidentale ricca di greggio dell'Alberta, a Burnaby, nella costa pacifica della Columbia Britannica. “Il nostro governo ha approvato la realizzazione del gasdotto Trans Mountain", ha detto Trudeau ai giornalisti. Il gabinetto del premier liberale ha confermato la conclusione del National Energy Board - il regolatore canadese per l'energia - che, anche se il gasdotto potenzialmente potrebbe danneggiare l'ambiente e la vita marina, è nell'interesse nazionale e potrebbe contribuire con decine di miliardi di dollari alle casse del governo e creare e sostenere migliaia di posti di lavoro. Oltre ad approvare il progetto, Trudeau si è anche impegnato ad utilizzare ogni singolo dollaro che il governo federale guadagnerà dal gasdotto - che, una volta costruito, si stima possa generare circa 500 milioni di dollari l'anno in entrate fiscali - per investimenti in progetti di energia pulita non meglio specificati. (segue) (Res)