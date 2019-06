Argentina: inflazione, prezzi del paniere di base al +2,9 per cento a maggio (3)

- L'inflazione di maggio in Argentina è stata del 3,1 per cento, mentre l'aggregato dei primi cinque mesi è stato del 19,2 per cento. Lo ha reso noto l'istituto nazionale di statistica (Indec). Sui dodici mesi, da maggio 2018 ad maggio 2019, l'inflazione complessiva è stata del 57,3 per cento, livello più alto raggiunto dal 1992. Si tratta di un dato inferiore a quello del mese precedente e che quindi denota un rallentamento della spinta inflazionaria che ad ogni modo, non soddisfa ancora le aspettative del presidente della Banca centrale (Bcra), Guido Sandleris. "Queste cifre continuano ad essere molto alte e lontane da un livello accettabile", ha dichiarato Sandleris. Ancora una volta, a trainare il rialzo l'indice generale sono stati soprattutto i "prezzi regolati", ovvero le tariffe. In questa voce i servizi di salute hanno registrato un aumento medio del +5,1 per cento, le tariffe di acqua, elettricità e gas un +4 per cento, e quelle dei trasporti un +3,5 per cento. (segue) (Abu)