Usa: senatori bipartisan chiedono a Trump chiarimenti su dispiegamento militari in Medio Oriente (2)

- I senatori repubblicani che stanno sostenendo la campagna di pressione del presidente Usa Donald Trump sull'Iran ritengono però che gli Stati Uniti abbiano bisogno di lavorare con partner internazionali ed evitare errori di calcolo che potrebbero portare a conflitti non intenzionali. Il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, ha elogiato il piano dell'amministrazione di inviare mille nuovi soldati in Medio Oriente e ha attribuito la colpa del rischio di un conflitto alle "decisioni di Teheran di ricorrere alla violenza". Il leader repubblicano ha anche parlato della necessità di diplomazia e cooperazione internazionale in risposta agli attacchi alle due petroliere vicino allo Stretto di Hormuz, la scorsa settimana, e attribuiti all'Iran. "Il presidente ha detto che non cerca conflitti con l'Iran. Nemmeno il Senato", ha detto McConnell. (Was)