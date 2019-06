Brasile: patrimonio compagnia aerea Avianca all'asta il prossimo 10 luglio (2)

- Per la nuova asta è stato mantenuto lo stesso formato della precedente. I beni rimasti in capo alla società saranno divisi in sette unità di produzione indipendenti (Upis). Tra questi, oltre ai velivoli e ad altri beni immobili, saranno inseriti i diritti e le autorizzazioni di decollo e atterraggio (slot) in alcuni degli aeroporti più trafficati del paese. Due Upi saranno venduti ad un prezzo minimo di 70 milioni di dollari, altre due Upi saranno vendute senza base d'asta minima. Altre tre saranno messe all'asta insieme a un prezzo minimo di 70 milioni e qualora non dovessero esserci offerte, saranno messe all'asta (segue) (Brb)