Camera: sconvocata audizione Garante detenuti Palma prevista per domani

- Domani, mercoledì 19 giugno alle ore 9:30, l'audizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Palma, presso la I Commissione Affari costituzionali, non avrà più luogo. Lo riferisce l'ufficio stampa di Montecitorio in una nota. (Com)