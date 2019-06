Criptovalute: Zingaretti, serve commissione Vigilanza (2)

- Zingaretti quindi annuncia: "Come Pd chiediamo al governo di chiedere all’Ue di intervenire sul settore dotandosi di una specifica normativa e al contempo di istituire una Commissione di vigilanza sulle criptovalute e sul loro utilizzo nei confini del nostro paese, per non farci trovare di fronte al fatto compiuto in assenza di una legislazione ad hoc. Non possiamo permettercelo, perché il rischio è quello di un aumento ulteriore delle diseguaglianze sociali ed economiche". (Com)