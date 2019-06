Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi partecipa alla deposizione di una corona nel 38° anniversario dell'uccisione del Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dott. Sebastiano VinciCommissariato di Polizia di Primavalle, via Luigi Maglione 11 (ore 10)- Il sindaco di Roma Virginia Raggi partecipa alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2019-2020 del Teatro dell'Opera di Roma.Teatro Costanzi, lato via Torino (ore 11)- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo partecipa alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2019-2020 del Teatro dell'Opera di Roma.Teatro Costanzi, lato via Torino (ore 11)- L’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia interviene alla premiazione della squadra Romulea Autistic Football Club.Campidoglio, sala Laudato Sì (ore 16) (segue)(Rer)