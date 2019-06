Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Consiglio regionale del Lazio.Pisana, via della Pisana 1301 (ore 10)- L’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato partecipa al convegno ‘Nuove frontiere in Cardio-TC’.Policlinico Universitario di Tor Vergata, viale Oxford, 81 (ore 9)- L’assessore della Regione Lazio al Lavoro e Nuovi Diritti, Politiche per la Ricostruzione, Claudio Di Berardino, interviene alla conferenza stampa di sottoscrizione del Protocollo di gemellaggio per l'accoglienza post evacuazione in caso di rischio vulcanico tra i comuni dell'area vesuviana e flegrea e le Regioni italiane.Napoli, Palazzo Santa Lucia, Sala della Giunta della Regione Campania, in via di Santa Lucia, 81 (ore 15) (segue)(Rer)