Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Convegno internazionale: “Bettino Craxi e il 1989, l’Italia e l’Europa nel nuovo ordine globale”.Palazzo Giustiniani, via della Dogana Vecchia, 29 (ore 9:40)- Presentazione seconda edizione della conferenza internazionale sulle tecnologie assistive per le persone con disabilità.Ministero della Salute, lungotevere Ripa 1 (ore 10:30)- Anteprima stampa della mostra “Frank Holliday in Rome”, a cura di Cesare Biasini Selvaggi e promossa dall’assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dalla Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali.Museo Carlo Bilotti, Aranciera di Villa Borghese (ore 12)- Incontro promosso da legambiente “Un mondo di parchi nel Lazio”.Wegil, largo Ascianghi 5 (ore 16)- Il consigliere capitolino Orlando Corsetti inconta le associazioni e i comitati del Centro Storico sulla questione dei piani di massima occupabilità in vista delle modifiche agli stessi che si stanno proponendo a vari livelli istituzionali.Via del Tritone (ore 17)- Digital Talk dal titolo: "5g. Le nuove frontiere della comunicazione", organizzato dall'Università telematica Internazionale Uninettuno.Sala multimediale dell’ateneo, piazza Grazioli, 17 (ore 17) (Rer)