Cinema America: Casu (Pd), grazie a forze dell’ordine ma Salvini agisca

- "Ringraziamo le forze dell’ordine per aver identificato le 4 persone responsabili dell'aggressione ai ragazzi che, sabato notte, indossavano la maglietta del Cinema America. A Salvini chiediamo di dirci che cosa stia facendo per prevenire queste aggressioni, che purtroppo si stanno ripetendo". Lo afferma, in una nota, il segretario romano del Pd Andrea Casu. (Com)