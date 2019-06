Usa: Trump ritira nomina di Shanahan come segretario permanente alla Difesa (3)

- Shanahan non è mai stato accusato di quell'incidente al contrario, secondo alcuni verbali della polizia di Seattle ottenuti da “Politico”, le forze dell'ordine hanno arrestato sua moglie con l'accusa di averlo colpito in faccia. Secondo documenti del tribunale visionati dal “New York Times”, nel 2011 il figlio di Shanahan, che aveva 17 anni, colpì sua madre ripetutamente con una mazza da baseball, e la donna fu ricoverata in ospedale. La decisione di Trump di non andare avanti con la nomina di Shanahan è l'ultima dimostrazione delle difficoltà che il presidente sta riscontrando nel riempire in modo definitivo i principali ruoli nella sua amministrazione. Trump ha infatti due alti funzionari che attendono ancora una nomina permanente: il capo di gabinetto alla Casa Bianca e il segretario della Sicurezza nazionale ad interim. (Was)