Camera: Fico incontra segretario Cgil Landini

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha ricevuto questo pomeriggio a Montecitorio il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa della Camera. "È stata l'occasione per un confronto su tante questioni che interessano da vicino ogni giorno milioni di lavoratori italiani. L'attenzione delle istituzioni sui temi che riguardano il lavoro deve essere massima e in tal senso il confronto con le parti sociali è senza alcun dubbio importante", così il presidente Fico al termine dell'incontro. (Com)