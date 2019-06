Usa: consigliere economico Casa Bianca Kulow, Trump non intende rimuove Powell da vertice Fed

- La Casa Bianca non sta considerando la possibilità di rimuovere il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, dal suo incarico: lo ha affermato Larry Kudlow, il principale consigliere economico del presidente Usa, Donald Trump, smentendo alcune indiscrezioni stampa secondo cui la rimozione del presidente della Banca centrale statunitense è stat al vaglio della presidenza. "Non stiamo intraprendendo alcuna azione per cambiare il suo status", ha detto il direttore del Consiglio economico nazionale Kudlow su Powell, nominato da Trump al vertice della Fed nel 2017. I commenti di Kudlow arrivano dopo che “Bloomberg News" ha riferito che Trump, lo scorso febbraio, aveva verificato se poteva legalmente “declassare” Powell dalla presidenza della Fed. (segue) (Was)