Usa: consigliere economico Casa Bianca Kulow, Trump non intende rimuove Powell da vertice Fed (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Trump non è concesso - secondo il Federal Reserve Act - licenziare i membri del consiglio della Fed senza "giusta causa", che è generalmente intesa come cattiva condotta o grave negligenza, e non per divergenze politiche. La legge è meno chiara sulla possibilità di Trump di “abbassare di livello” il presidente della Fed e renderlo un membro regolare del consiglio di amministrazione della Fed. Se la mossa fosse legale, Trump potrebbe nominare un nuovo presidente della Fed senza rimuovere Powell dalla Banca Centrale. (Was)