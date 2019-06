Iran: segretario di Stato Usa Pompeo, Trump non vuole una guerra contro Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha detto che il presidente Donald Trump non vuole la guerra con l'Iran, ma che l'amministrazione vuole proteggere gli interessi degli Stati Uniti. Pompeo ha rilasciato questa dichiarazione parlando ai giornalisti dopo una riunione a porte chiuse presso la sede centrale del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), in Florida. "Siamo lì per scoraggiare l'aggressione, il presidente Trump non vuole la guerra", ha detto Pompeo oggi, 18 giugno. "Continueremo a comunicare quel messaggio mentre facciamo le cose che sono necessarie per proteggere gli interessi americani nella regione". Pompeo ha aggiunto che con l'Iran, oltre ai presunti attacchi a due petroliere, ce ne sono stati altri che gli Stati Uniti hanno contrastato. "Non dovremmo concentrarci solo su questi due attacchi: dall'inizio di maggio, ad oggi ci sono oltre una mezza dozzina di diversi casi di attacchi iraniani nella regione", ha affermato. (segue) (Was)