Iran: segretario di Stato Usa Pompeo, Trump non vuole una guerra contro Teheran (2)

- Pompeo ha parlato ai giornalisti dopo un incontro a porte chiuse con il comandante Centcom, Kenneth McKenzie, e il comandante delle Forze speciali, il generale Richard Clarke, per discutere dei problemi e delle operazioni di sicurezza regionale. Il Centcom supervisiona le operazioni militari in Medio Oriente. Le osservazioni di Pompeo arrivano dopo che l'amministrazione Trump ha annunciato che avrebbe inviato altri mille soldati in Medio Oriente a fronte di una maggiore aggressione da parte dell'Iran, inclusi gli attacchi alle due petroliere nel Golfo dell'Oman, attribuiti dagli Stati Uniti a Teheran. Pompeo ha detto che lui, McKenzie e Clarke hanno discusso delle tattiche militari e della decisione di inviare truppe aggiuntive. (Was)