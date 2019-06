Argentina: elezioni presidenziali, "Frente de Todos" con ticket unico alle primarie di agosto

- La coalizione "Frente de Todos", lo schieramento che riunisce ufficialmente il kirchnerismo (Unidad Ciudadana/Fpv), il peronismo ortodosso (Pj) e il partito di Sergio Massa (Frente renovador), presenterà un'unica candidatura alle elezioni primarie di agosto. Massa, fino ad oggi pre-candidato alle presidenziali di ottobre, ha infatti accettato oggi di rinunciare alla rincorsa al bastone presidenziale. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza, nella quale ha confermato che sarà candidato come primo deputato nel distretto della provincia di Buenos Aires per la coalizione il cui unico ticket per la presidenza e la vice-presidenza è composto da Alberto Fernandez e dall'ex presidente Cristina Kirchner. Si completa in questo modo l'ultimo tassello mancante in vista anche delle primarie di agosto, dato che non era ancora stato chiarito se Massa avesse intenzione di misurarsi nelle interne. Con le candidature già definite anche all'interno della coalizione di governo (Juntos por el Cambio) le primarie rappresenteranno a questo punto una pura formalità e rivestiranno interesse soprattutto come sondaggio. (segue) (Abu)