Argentina: elezioni presidenziali, "Frente de Todos" con ticket unico alle primarie di agosto (2)

- La corsa per le elezioni presidenziali ha registrato la settimana scorsa un brusco cambio di passo. Il presidente Macri, sin qui dato in rincorsa sul ticket "peronista" voluto dall'ex presidente Cristina Kirchner, aveva spiazzato tutti scegliendo come vice il peronista Miguel Angel Pichetto. Pichetto è stato lo storico capogruppo dei peronisti durante i governi di Nestor e Cristina Kirchner, trasformatosi poi negli ultimi mesi in una sponda esterna a favore dell'azione di governo. Una mossa, quella di Macri, che puntava a sottrarre consensi tra i votanti del peronismo ma che, stando ai risultati delle amministrative di domenica scorsa non sembra aver dato i suoi frutti. Più efficace sembra essere stato invece, sempre alla luce degli ultimi scrutini, l'accordo suggellato martedì scorso proprio tra Fernandez e Massa. (segue) (Abu)