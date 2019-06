Argentina: elezioni presidenziali, "Frente de Todos" con ticket unico alle primarie di agosto (3)

- L'unione delle forze peroniste ha vinto infatti in tutte e quattro le regioni argentine in cui si è votato domenica scorsa. Questo il dato principale di una tornata elettorale caratterizzata inoltre dal battesimo ufficiale delle alleanze in vista delle presidenziali di ottobre. "Todos juntos", lo schieramento che riunisce ufficialmente il kirchnerismo (Unidad Ciudadana/Fpv), il peronismo ortodosso (Pj) e il partito di Sergio Massa (Frente renovador), si è imposto a Santa Fe con il 40,5 per cento dei voti. Il peronismo unito ha vinto inoltre con il 42,1 per cento a San Luis, con il 50,8 per cento in Terra del Fuoco, e con oltre il 70 per cento nella regione di Formosa. L'altro dato più rilevante di questa tornata è l'ennesima e sonante sconfitta della coalizione di governo. "Juntos por el Cambio" è riuscita infatti a imporsi quest'anno in un solo scrutinio regionale su 20. (segue) (Abu)