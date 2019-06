Paraguay-Taiwan: commercio bilaterale, eliminate tariffe su trenta prodotti

- La repubblica cinese di Taiwan eliminerà oltre trenta tariffe su prodotti importati dal Paraguay. Lo ha annunciato il ministro della Produzione del paese sudamericano, Liz Cramer, citato dall'agenzia di stampa ufficiale "Ip", al termine della seconda riunione del comitato congiunto nel quadro dell'Accordo di cooperazione economica (Ace) tra i due paesi. A confermare i progressi sul fronte dell'apertura commerciale tra i due paesi anche il ministro dell'Economia di Taiwan, Jong-Chin Shen, che ha sottolineato anche l'assegnazione di una quota di 60 mila tonnellate di zucchero libera da tariffe. I due governi hanno inoltre sottoscritto una lettera di intendimento per il "riconoscimento reciproco dell'equivalenza tra le certificazioni organiche dei due paesi" in special modo per quanto riguarda lo zucchero, il mate ed il sesamo. Nel quadro del comitato sono stati affrontate questioni relative anche all'esportazione di riso e ai requisiti fitosanitari per la carne porcina. (segue) (Abu)