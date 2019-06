Paraguay-Taiwan: commercio bilaterale, eliminate tariffe su trenta prodotti (2)

- Le relazioni tra i due paesi hanno registrato una notevole spinta a partire dalla visita ufficiale a Taiwan del presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, lo scorso ottobre. In quell'occasione erano stati avviati colloqui in materia di investimenti, infrastruttura e commercio bilaterale. Tra i risultati prodotti, un incremento fino a 20 mila tonnellate della quota di importazione di carne dal Paraguay e una maggiore apertura anche alla produzione agricola (soia, mais e grano). Il Paraguay mantiene da oltre sessant'anni una relazione diplomatica privilegiata con la Repubblica di Cina ed è uno dei 18 paesi che riconosce l'indipendenza e la sovranità dell'isola di Taiwan. Il presidente Benitez aveva ribadito questa posizione nel suo primo discorso in terra taiwanese. "La cooperazione in campo politico è stata uno dei pilastri della nostra relazione ed il mio governo continuerà ad appoggiare con fermezza il diritto legittimo del popolo taiwanese di formar parte del sistema delle Nazioni Unite", aveva dichiarato Abdo. (Abu)