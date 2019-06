Decreto Crescita: Santillo (M5s), ancora salvezza per Pmi creditrici di imprese fallite

- Agostino Santillo, capogruppo M5s in commissione Lavori Pubblici al Senato, afferma in una nota: "Con il fondo Salva opere passato all'interno del decreto Crescita, i sub-appaltatori, gli affidatari e i fornitori che vantano crediti da imprese fallite, potranno chiederne il riconoscimento fino al 70 per cento attraverso un fondo istituito dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale fondo - spiega - sarà rimpinguato da economie rinvenienti da una parte dei ribassi di altri appalti e sarà a carico dello Stato. Per tantissime Pmi, si tratta di un ancora di salvezza che consentirà a molte realtà di non chiudere i battenti per responsabilità non proprie. Soprattutto, ciò potrà favorire la ripartenza dei lavori in molti cantieri ora fermi in tutto lo Stivale". (Com)