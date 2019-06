Venezuela: presunte frodi su fondi umanitari, procura apre inchiesta su Guaidò (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il fine settimana, una inchiesta giornalistica aveva riferito di un presunto abuso di fondi umanitari destinati a sostenere ogni genere di spesa per i militari che avevano deciso di abbandonare il governo di Nicolas Maduro nella giornata del 23 febbraio: il giorno in cui si cercò, senza successo, di far entrare gli aiuti umanitari che la comunità internazionale aveva raccolto per settimane in un centro della Colombia. In pratica, la promessa fatta dall'autoproclamato presidente ad interim di offrire sostegno e aiuti ai militari "disertori" si sarebbe rivelata un incentivo per una serie di funzionari già usciti dal paese, pronti a chiedere "sempre di più", una volta ospitati in alcuni hotel nella zona colombiana della frontiera. Spese pagate in parte dal governo colombiano, in parte dall'Unhcr e in parte dal Venezuela, secondo l'indagine del "PanAm Post". (segue) (Brb)