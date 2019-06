Venezuela: presunte frodi su fondi umanitari, procura apre inchiesta su Guaidò (3)

- Secondo Saab, "Guaidò e i suoi collaboratori hanno gonfiato il numero di presunti militari disertori" passati nella città colombiana di Cucutà, "per giustificare lo spreco di denaro". Soldi che sarebbero stati usato per "spese personali, alcol e addirittura prostitute, e che potrebbero essere stati usati anche per finanziare la destabilizzazione contro il Venezuela". Nella giornata di lunedì era stato il ministro della Comunicazione del Venezuela, Jorge Rodriguez, a mostrare altre prove della presunta trama criminale. In conferenza stampa aveva mostrato la schermata di quella che veniva presentata come la conversazione tra Roberto Marrero, capo segreteria di Guaidò, da tempo agli arresti, e la responsabile degli aiuti umanitari, Rossana Barreras. Dai dialoghi sembrerebbe emergere che Guaidò ha chiesto di trasferire il denaro raccolto su un conto della Bank of America, appartenente a Ivan Barrera, parente della responsabile aiuti. Secondo il ministro, queste manovre avrebbero portato a versamenti quotidiani fino a 700mila dollari. (segue) (Brb)