Brasile: tribunale accetta richiesta di fallimento Odebrecht, più tempo per saldare i debiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge brasiliana sulla bancarotta, infatti, stabilisce che in caso di fallimento, le società che accedano al recupero giudiziario attraverso amministrazione controllata, abbiano sei mesi di tempo per raggiungere un accordo con i creditori. In questo periodo vengono sospesi tutti i pignoramenti e le azioni legali di recupero credito contro le società del gruppo, in modo da tutelare la sopravvivenza dell'azienda. Dopo il via libera della giustizia, la holding cui fanno capo 19 società, avrà infatti 60 giorni per presentare un piano di rinegoziazione del pagamento dei debiti in favore delle società creditrici per 51 miliardi di real (11,6 miliardi di euro). L'amministrazione giudiziaria controllata è stata affidata dal giudice alla società Alvarez & Marsal. Saranno esclusi dall'accordo di ristrutturazione del debito con le aziende creditrici tutti i crediti riconosciuti ai lavoratori. I debiti derivanti da condanne del tribunale del lavoro saranno infatti riconosciuti automaticamente e non negoziabili. L'ammontare totale dei debiti del gruppo Odebrecht è di 83,6 miliardi di real (19 miliardi di euro). (segue) (Brb)