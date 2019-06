Brasile: tribunale accetta richiesta di fallimento Odebrecht, più tempo per saldare i debiti (3)

- La holding brasiliana ha avuto delle difficoltà dall'avvio dell'operazione anti corruzione Lava Jato, che ha portato alla luce uno complesso sistema di corruzione istituzionalizzata attraverso il quale i dirigenti delle società del gruppo pagavano tangenti a politici e funzionari pubblici per ottenere appalti di lavori. Cinque anni fa la Odebrecht aveva oltre 180.000 dipendenti, oggi ne conta 48.000. La società attribuisce questo crollo "alla crisi economica che ha frustrato molti dei piani di investimento, all'impatto sulla reputazione dell'azienda per gli errori fatti e la difficoltà nelle quali si trovano molte aziende del gruppo per ottenere nuovi finanziamenti dalle banche dopo i problemi giudiziari affrontati". (Brb)