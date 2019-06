Camera: domani audizione professor Yoshua Bengio su intelligenza artificiale, partecipa Fico

- Domani, mercoledì 19 giugno, alle ore 14:45, presso la sala del Mappamondo di Montecitorio, il Comitato di vigilanza sulle attività di documentazione della Camera dei deputati audirà, in videoconferenza da Montreal, il professor Yoshua Bengio uno dei massimi esperti al mondo di intelligenza artificiale e pioniere degli studi sul cosiddetto "deep learning" che consiste nel fornire dati ad ampie reti neurali artificiali che simulano il funzionamento del cervello umano. L'audizione – trasmessa in diretta sulla webtv - si tiene nell'ambito dei lavori del Comitato di vigilanza sulle attività di documentazione – presieduto dal Vicepresidente Ettore Rosato - che sta svolgendo un'ampia ricognizione delle tematiche connesse allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e al suo possibile impatto sulle dinamiche delle società contemporanee e delle attività dei Parlamenti. (segue) (Com)