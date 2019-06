Onu: Alto commissario diritti umani dal domani in Venezuela

- L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, si recherà in Venezuela dal 19 al 21 giugno. Lo fanno sapere le nazioni nuite in una breve nota diffusa sulle principali piattaforme sociali. La visita, segnala la nota, "si produce su invito del governo venezuelano". A Caracas, Bachelet "si riunirà con il presidente Nicolas Maduro Moros" e "sosterrà incontri con diversi ministri e funzionari governativi, con il presidente della Corte suprema (Tribunal superior de Justicia, Tsj), con il procuratore generale della Repubblica e con il Difensore del popolo". L'ex presidente cileno "dialogherà" inoltre con il presidente dell'Assemblea nazionale (An), Juan Guaidò, e con altri deputati delle opposizioni. (segue) (Res)